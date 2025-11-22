Армия России освободила Звановку в Донецкой Народной Республике и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Новое Запорожье взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».
Кроме того МО РФ сообщило, что за сутки россйиские войска поразили цех сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ.
Также было сбито 155 беспилотников средствами ПВО.
Ранее российская армия взяла под контроль город Купянск в Харьковской области. Освободили населенный пункт военнослужащие группировки войск «Запад».
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»