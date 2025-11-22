МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В центре Киева начались митинги с требованиями арестовать Ермака

Акция проходит на Площади Независимости.
Константин Денисов 22-11-2025 16:43
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press

В центре Киева проходит митинг, участники которого требуют отставки главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации изданий, аналогичные мероприятия проходят и в других городах Украины. Митингующие пригрозили выходить на улицы каждую субботу в одно и то же время до тех пор, пока Ермака не снимут и не арестуют.

Ранее стало известно о том, что на Украине разгорается коррупционный скандал. Он начался с ареста советника Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича. Среди причастных к преступлениям называют также экс-министра юстиции и энергетики страны Германа Галущенко, отправленного в отставку, и секретаря СНБО и бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее сообщалось о том, киевские власти переписали пункт о коррупции в мирном плане главы Белого дома Дональда Трампа.

#Украина #Владимир Зеленский #коррупция #митинги #Андрей Ермак
