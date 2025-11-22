МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Туристы из России столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Россиянам оказывали услуги значительно более низкого качества.
Константин Денисов 22-11-2025 16:27
© Фото: Markus Scholzdpa, Global Look Press

Российские туристы столкнулись с дискриминацией по национальному признаку на итальянском круизном лайнере MSC Euribia. Об этом сообщает Life.

По словам российских туристов, при распределении мест их удивило, что они ни разу не видели в выделенном для них ресторане иностранцев. А когда несколько человек опоздали к ужину, их направили в другой ресторан, в котором находились пассажиры из других стран.

Там россияне увидели, что обслуживание значительно отличается от того, которое досталось им. Качество еды лучше, ассортимент больше, а официанты вежливее и внимательнее.

Туроператоры объяснили, что распределением пассажиров занимается круизная компания. Большинство пассажиров лайнера, вмещающего шесть тысяч туристов, составляют итальянцы.

Ранее сообщалось, что лайнер Astoria Grande не пустили в порт Стамбула. Судну пришлось возвращаться в Сочи.

#в стране и мире #италия #Туристы #Дискриминация #лайнер #круиз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 