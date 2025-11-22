Туристы из России столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Российские туристы столкнулись с дискриминацией по национальному признаку на итальянском круизном лайнере MSC Euribia. Об этом сообщает Life.

По словам российских туристов, при распределении мест их удивило, что они ни разу не видели в выделенном для них ресторане иностранцев. А когда несколько человек опоздали к ужину, их направили в другой ресторан, в котором находились пассажиры из других стран.

Там россияне увидели, что обслуживание значительно отличается от того, которое досталось им. Качество еды лучше, ассортимент больше, а официанты вежливее и внимательнее.

Туроператоры объяснили, что распределением пассажиров занимается круизная компания. Большинство пассажиров лайнера, вмещающего шесть тысяч туристов, составляют итальянцы.

Ранее сообщалось, что лайнер Astoria Grande не пустили в порт Стамбула. Судну пришлось возвращаться в Сочи.