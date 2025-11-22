МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зумба, барбекю и 25 евро: не попавшие в Стамбул туристы рассказали о компенсации

Судно с российскими туристами на борту должно было зайти в порт Стамбула 20 ноября, однако власти Турции не дали на то разрешения.
Дарина Криц 22-11-2025 12:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотни российских туристов лайнера Astoria Grande, которых не пустили в порт Стамбула, не опечалились произошедшим. Несмотря на то, что они провели порядка 15 часов в открытом море, экипаж судна устроил им развлекательную программу.

Так, пассажиры смогли заниматься латиноамериканскими танцами зумба и бачата, без ограничений пользоваться барбекю, также им выплатили компенсацию в размере 25 евро и дали 25-процентную скидку на следующий тур.

В комментарии «Звезде» некоторые из них рассказали, что они почувствовали, что что-то идет не так, когда появился ранний завтрак и развлечения вне расписания. Позже им сообщили, что власти не дали разрешения на заход в порт. Судно развернулось и 22 ноября уже вернулось в Сочи.

#Сочи #стамбул #наш эксклюзив #российские туристы #круизный лайнер #компенсация ущерба
