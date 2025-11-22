После освобождения села Радостное под контроль российской армии перешел участок трассы в 4 километра на город Гуляйполе. Таким образом замыкается еще один котел. В Запорожскую область киевский режим вынужден стягивать подкрепление с других участков фронта. Об этом рассказал «Звезде» командир отделения, участвовавшего в освобождении населенного пункта с позывным Полтава.

«Им со снабжением теперь будет трудно. Мы держим трассу сейчас на Гуляйполе, чтобы они не могли себе подвозить снаряды, продовольствие. Сейчас берем их в котел и будем выбивать дальше», - поделился военнослужащий.

Артиллерия и авиация расчищали плацдарм. На позиции врага в селе Радостное в Днепропетровской области сбрасывали авиабомбы. По всушным опорникам работали «Грады».

Дальше шли штурмовые группы. Со стороны Нечаевки, Даниловки и Першотравневого. Их освободили ранее.

«Между нулем и населенным пунктом расстояние где-то 20-30 километров. При заходе нам сложности были... Да, пешком. При полном сооружении это очень тяжело», - поделился стрелок с позывным Орбита.

Украинские боевики, как и всегда, пытались отбиваться птицами. Запускали дроны-камикадзе. С гексокоптеров сбрасывали мины, их не видно в раскисшем черноземе.

«Получил ранение, продолжили движение дальше. Дошли. Но сильно стрелкового боя не было. Попытались, конечно. Забросали гранатами, ну а так зашли, закрепились, взяли», - поделился командир отделения с позывным Полтава.

Радостное - село на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Несколько улиц. Из мирных жителей - никого. В их домах были боевики. Наши парни открывали огонь из гранатометов. До противника всего несколько метров.



Радостное расположено на левом берегу реки Гайчур. Здесь российские бойцы встретили иностранцев. Они остались в селе. Сидели в подвалах и пытались держать оборону.

«При штурме мы закидали гранатами этот подвал, зашли, там обнаружили тела наемников. А наемники мы поняли то, что у них в документах было написано», - пояснил стрелок с позывным Орбита.

Бои продолжались несколько дней. Российский флаг в Радостном подняли гвардейцы 64-й мотострелковой бригады.

За ноябрь группировка войск «Восток» освободила уже 15 сел - это территория более 230 квадратных километров. Все ближе подбираются к двум стратегическим точкам - узлам обороны ВСУ. Город Гуляйполе - в Запорожской области, в Днепропетровской - поселок Покровское. Дальневосточный экспресс продолжает свой рейс.