Появились кадры освобождения от противника Звановки в ДНР

Во время стремительного наступления и профессиональных штурмовых действий подразделения группировки «Юг» освободили поселок от украинских войск.
22-11-2025 13:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Появились кадры освобождения населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль российской армии благодаря усилиям подразделений группировки войск «Юг».

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады заходят в Звановку и зачищают ее от украинских военнослужащих.

Российские военнослужащие планомерно блокировали все усилия противника по налаживанию путей сообщения с другими подразделениями, которые удерживали поселок. Это позволило последовательно зачистить Звановку и установить над ней полный контроль. Это осложняет положение украинского гарнизона в Северске, добавили в Минобороны РФ.

Кроме это села, Вооруженные силы России освободили и Новое Запорожье. Поражен цех сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение #ВСУ #звановка
