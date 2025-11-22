Появились кадры освобождения населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль российской армии благодаря усилиям подразделений группировки войск «Юг».

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады заходят в Звановку и зачищают ее от украинских военнослужащих.

Российские военнослужащие планомерно блокировали все усилия противника по налаживанию путей сообщения с другими подразделениями, которые удерживали поселок. Это позволило последовательно зачистить Звановку и установить над ней полный контроль. Это осложняет положение украинского гарнизона в Северске, добавили в Минобороны РФ.

Кроме это села, Вооруженные силы России освободили и Новое Запорожье. Поражен цех сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.