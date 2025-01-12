В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия «отпуск»

Брянская областная дума внесла в Госдуму РФ законопроект, который должен устранить правовую неопределенность в понятии «отпуск». Документ поступил 9 января.

Проект закона предусматривает изменения в ст. 107 Трудового кодекса России.

В пояснительной записке указано, что сейчас отпуском называется «наиболее продолжительный вид отдыха», однако это определение неконкретное и не имеющее пояснений.

Между тем отпуском называют также освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, уходом за ребенком и учебой.

Депутаты предлагают ограничить применение термина «отпуск» ежегодными оплачиваемыми трудовыми отпусками.

Ранее Госдума отклонила законопроект о нерабочем 31 декабря. До этого правительство посчитало это предложение избыточным.