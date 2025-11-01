Россия осуждает военные провокации США в Карибском бассейне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва поддерживает Венесуэлу в защите суверенитета.

Действия Вашингтона нарушают американское законодательство и международное право, добавила дипломат. Она отметила, что нужны шаги по снижению напряженности и конструктивному решению проблем с учетом международно-правовых норм.

Проблема наркотиков в США связана не с Венесуэлой, а с внутренними проблемами самой Америки, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она привела данные ООН, согласно которым США за 16 лет правления Барака Обамы и Джо Байдена стали лидером по росту рынка наркотиков.

Соединенные Штаты при либеральной политике столкнулись с «опиоидной эпидемией», добавила Захарова. Американские врачи часто назначают рецептурное обезболивающее, что приводит к зависимости нации. Представитель МИД предложила Пентагону начать борьбу с наркотиками на улицах крупных городов США. Она предложила бороться с лоббистами и «большой фармой», но отметила, что для этого потребуется больше военных.

Армия США наносит удары по морским судам у берегов Венесуэлы, подозреваемым в перевозке наркотиков. Дональд Трамп объявил венесуэльские наркокартели «наркотеррористами» и пригрозил провести военную операцию. В Карибском бассейне сейчас сконцентрировано около 16 тысяч военнослужащих США.