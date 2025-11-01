МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова заявила, что проблема наркотиков не в Венесуэле, а в США

Представитель МИД подчеркнула, что Москва поддерживает Каракас в защите суверенитета.
Владимир Рубанов 2025-11-01 22:37:06
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Россия осуждает военные провокации США в Карибском бассейне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва поддерживает Венесуэлу в защите суверенитета.

Действия Вашингтона нарушают американское законодательство и международное право, добавила дипломат. Она отметила, что нужны шаги по снижению напряженности и конструктивному решению проблем с учетом международно-правовых норм.

Проблема наркотиков в США связана не с Венесуэлой, а с внутренними проблемами самой Америки, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она привела данные ООН, согласно которым США за 16 лет правления Барака Обамы и Джо Байдена стали лидером по росту рынка наркотиков.

Соединенные Штаты при либеральной политике столкнулись с «опиоидной эпидемией», добавила Захарова. Американские врачи часто назначают рецептурное обезболивающее, что приводит к зависимости нации. Представитель МИД предложила Пентагону начать борьбу с наркотиками на улицах крупных городов США. Она предложила бороться с лоббистами и «большой фармой», но отметила, что для этого потребуется больше военных.

Армия США наносит удары по морским судам у берегов Венесуэлы, подозреваемым в перевозке наркотиков. Дональд Трамп объявил венесуэльские наркокартели «наркотеррористами» и пригрозил провести военную операцию. В Карибском бассейне сейчас сконцентрировано около 16 тысяч военнослужащих США.

#сша #Мария Захарова #Дональд Трамп #венесуэла #наркотики #МИД России #карибское море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 