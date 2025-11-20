МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Появились кадры с борта застрявшего в Стамбуле лайнера

Судну не разрешили зайти в порт турецкого города, лайнер встал на якорь по предписанию капитана порта.
Игнат Далакян 20-11-2025 16:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Застрявший в Стамбуле лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту скоро отправится в Сочи. Судну не дали зайти в порт турецкого города, сообщили «Звезде» в судоходной компании.

Лайнер встал на якорь у Стамбула рано утром по предписанию капитана порта. Причины администрация не объяснила.

Круиз у турецких берегов длился две недели, на борту находятся 600 россиян. Все остальные запланированные точки на маршруте туристы смогли посетить. В Сочи пассажиры вернутся по расписанию - 22 ноября.

Пассажирка лайнера рассказала нашему телеканалу, что в качестве компенсации предоставлено 25 евро на человека.

Ранее у берегов Сочи встал паром Seabridge, который прибыл к берегам российского курорта впервые за 14 лет. На борту находились 18 россиян и два иностранца, которые не смогли попасть на сушу. Судно вернулось обратно в Трабзон.

