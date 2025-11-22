Европейцы назвали «тошнотворной» встречу с США по мирному плану Трампа

Представители Евросоюза назвали «тошнотворной» прошедшую с американскими коллегами встречу. Она была посвящена предложенному президентом Дональдом Трампом мирному плану и проходила в Киеве.

Как пишет газета Financial Times (FT), мероприятие состоялось в резиденции временного поверенного в делах США Джули Дэвис, во время него американский министр армии Дэниелл Дрисколл сказал, что «сейчас настало время для мира». Однако Вашингтон не готов проявлять гибкость, добавил он.

Источник газеты из числа представителей ЕС отметил, что на встрече не обсуждались детали плана Трампа.

«Один высокопоставленный европейский чиновник охарактеризовал тон встречи как “тошнотворный”», - говорится в опубликованной статье.

Напомним, сообщения о плане из 28 пунктов, который якобы разработали при участии России, появились 20 ноября. Теперь Трамп ждет от Владимира Зеленского его утверждения до 27-го числа, когда в США будут отмечать День благодарения.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, допустил, что план Трампа может стать основой урегулирования конфликта на Украине.