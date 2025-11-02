МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минтрансе США сообщили о росте рисков для авиаперелетов из-за шатдауна

Сотрудники аэропортов США 31 день не получают зарплату и могут уволиться.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 23:07:44
© Фото: Zhang Fengguo, Global Look Press

Нехватка деспетчеров, вызванная приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауном), повысила риски для функционирования воздушных перелетов и авиатранспорта в США. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи, в интервью телеканалу CBS News.

В 15 из 30 ключевых аэропортах США из-за щатдауна не хватает авиадеспетчеров, по данным Федерального управления гражданской авиации. В районе Нью-Йорка на рабочих местах нет 80% воздушных операторов.

Авиасотрудники 31 день работают без получения заработной платы и испытывают сильный стресс. Скоро они могут перестать выходить на работу. Тогда воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации. В ноябре люди путешествуют чаще, из-за нехватки персонала будут массовые задержки рейсов, уточнил Даффи, который также является исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее в США зафиксировали рекордную задержку рейсов из-за продолжительного шатдауна. В субботу больше половины рейсов (64,8%) вылетели позже расписания.

#в стране и мире #сша #аэропорты #шатдаун #деспетчер
