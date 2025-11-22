МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: в США допустили правки в плане по урегулированию по просьбе Киева

Предполагается, что в Белом доме решили использовать прием «хорошего и плохого полицейского».
Глеб Владовский 22-11-2025 00:05
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

США по просьбе киевских властей согласились внести корректировки в свой план по урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил определенные корректировки документа, на что представители министра армии Дэна Дриксколла дали согласие... В офисе Зеленского пока нет понимания, какие конкретно пункты плана в Белом доме готовы переписать», - пишет 360.ru.

Как сообщают источники издания, Вашингтон начал использовать тактику «хорошего и плохого полицейского». То есть, пока команда специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа давит на Украину давление, Дрисколл выступает за доработку соглашения.

Ранее в Белом доме сообщили, что Уиткофф и госсекретарь США Марк Рубио работают над новым мирным планом по Украине.

