В Белгородской области супружеская пара погибла от атаки дрона ВСУ

Их сын получил травмы и был оперативно госпитализирован.
Глеб Владовский 22-11-2025 00:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Белгородской области супружеская пара погибла в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - цитирует его слова Life.

Уточняется, что находившийся в машине их четырехлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Ребенка оперативно госпитализировали в местное медучреждение.

Ранее сообщалось, что ночью, 21 ноября над Россией сбили 33 украинских беспилотника. Из них - шесть перехватили в Белгородской области.

