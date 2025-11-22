В Белгородской области супружеская пара погибла от атаки дрона ВСУ

В Белгородской области супружеская пара погибла в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - цитирует его слова Life.

Уточняется, что находившийся в машине их четырехлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Ребенка оперативно госпитализировали в местное медучреждение.

Ранее сообщалось, что ночью, 21 ноября над Россией сбили 33 украинских беспилотника. Из них - шесть перехватили в Белгородской области.