Бессент заявил, что США снизят зависимость от редкоземельных металлов из КНР

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о намерении США снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая. Об этом он рассказал в интервью Financial Times в пятницу.

По его словам, влияние Китая на США в этой сфере продлится еще год-два максимум. Затем Вашингтон найдет альтернативу китайским редкоземельным металлам.

Министр финансов добавил, что восточные и западные союзники американцев уже формируют собственную цепочку поставок. По мнению Бессента, США не хочет разрывать взаимоотношения с Китаем, так как считают Пекин надежным партнером. Белому дому нужно лишь снизить риски.

Ранее Бессент анонсировал подписание торгового соглашения между Китаем и США. Документ может быть подписан на следующей неделе, однако конкретную дату он не назвал.