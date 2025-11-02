МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бессент заявил, что США снизят зависимость от редкоземельных металлов из КНР

В течение 12-24 месяцев США найдет замену китайским источникам поставок редкоземельных металлов.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 20:20:12
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Global Look Press

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о намерении США снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая. Об этом он рассказал в интервью Financial Times в пятницу.

По его словам, влияние Китая на США в этой сфере продлится еще год-два максимум. Затем Вашингтон найдет альтернативу китайским редкоземельным металлам.

Министр финансов добавил, что восточные и западные союзники американцев уже формируют собственную цепочку поставок. По мнению Бессента, США не хочет разрывать взаимоотношения с Китаем, так как считают Пекин надежным партнером. Белому дому нужно лишь снизить риски.

Ранее Бессент анонсировал подписание торгового соглашения между Китаем и США. Документ может быть подписан на следующей неделе, однако конкретную дату он не назвал.

