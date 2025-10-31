Глава Минфина США анонсировал подписание сделки с Китаем

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон достигли баланса и будут действовать в рамках достигнутых договоренностей. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Скотт Бессент также анонсировал подписание торгового соглашения между Китаем и США. Документ может быть подписан на следующей неделе, однако конкретную дату он не назвал.

Глава минфина США Бессент добавил, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok. По его словам, процесс может продвинуться в ближайшие недели и месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти возможных. Встреча состоялась на фоне перманентной торговой войны между странами.