Глава Минфина США анонсировал подписание сделки с Китаем

Политик анонсировал подписание торгового соглашения между Китаем и США.
Екатерина Пономарева 2025-10-31 20:00:06
© Фото: CNP/AdMedia, Global Look Press

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон достигли баланса и будут действовать в рамках достигнутых договоренностей. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Скотт Бессент также анонсировал подписание торгового соглашения между Китаем и США. Документ может быть подписан на следующей неделе, однако конкретную дату он не назвал.

Глава минфина США Бессент добавил, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok. По его словам, процесс может продвинуться в ближайшие недели и месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти возможных. Встреча состоялась на фоне перманентной торговой войны между странами.

#Китай #сша #торговое соглашение #скотт бессент
