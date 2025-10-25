МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский потребовал от Европы дать Украине Patriot взаймы

Глава киевского режима считает, что Украина не должна стоять в очереди на покупку вооружения у США.
Тимур Юсупов 2025-10-25 19:29:45
© Фото: Jens BÃ�ttner, dpa, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил взаймы у Европы комплексы ПВО Patriot. Украинский лидер утверждает, что вернет долг, как только получит вооружение от США.

Зеленский заявил, что сегодня Украине жизненно необходимо как можно скорее получить комплексы противовоздушной обороны, однако из-за того, что в очереди на закупку их у США сейчас стоят несколько европейских стран, Киев вынужден терпеливо ждать своего череда.

«Мы могли бы использовать их сейчас. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — считает украинский лидер.

Политик также отметил, что в Европе и так якобы скопилось слишком много систем ПВО, которые им не нужны, в то время, как Украина нуждается в них намного больше.

Сегодня киевский режим вынужден умолять союзников выделить ему вооружение, так как на прошедших 17 октября переговорах в Вашингтоне украинская делегация потерпела сокрушительный провал и упустила возможность договориться с Соединенными Штатами о поставках Patriot, несмотря на то, что сделка была запланирована заранее.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Европа #ПPО Patriot #поставки вооружения #помощь Украине
