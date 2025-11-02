МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснил, для чего Лондон мог спланировать резню в поезде

По словам эксперта, британские спецслужбы способны использовать своих граждан в качестве жертв для ужесточения миграционной политики.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 18:32:51
© Фото: Vuk Valcic, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Резню в поезде в Великобритании могла спланировать британская разведка для ужесточения миграционной политики. Своим мнением со «Звездой» поделился военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

По его словам, нападение говорит о провальной миграционной политике Великобритании, но с другой стороны, британская разведка и контрразведка способны на проведение серьезных операций, в том числе внутри своей страны, подставляя даже порой под удар своих собственных граждан. Это может означать то, что подобного рода акции были спланированы для того, чтобы ту самую миграционную политику ужесточить.

Дело в том, что Великобритания вышла из состава Евросоюза, а фактически регламенты и политика по отношению к миграции, она во многом схожа с Евросоюзом. Для легализации ужесточения этой политики необходимы какие-то серьезные акции, чтобы показать представителям власти, что это серьезная угроза и срочно необходимо предпринимать меры, добавил военный эксперт.

«Когда такие события происходят регулярно, то есть повод манипулировать этими действиями, управлять ими и тем самым ужесточать миграционную политику», - заявил Ромачев.

По его словам, британские спецслужбы способны пойти на подобного рода акции внутри страны и использовать своих собственных граждан в качестве жертв для принятия подобного рода законов. Ужесточение миграционной политики Британии однозначно нужно.

«Сейчас стоит вопрос национальной безопасности Великобритании из-за огромного наплыва мигрантов с Ближнего Востока, с Африки, с Восточной Европы», - уточнил военный эксперт.

Ромачев не исключает, что Британия в определенный момент может закрыться и начать выдворять и отправлять куда подальше тех мигрантов, которые уже прибыли в страну и которые там пытаются навязать свои правила.

Напомним, накануне вечером в графстве Кембриджшир вооруженные люди устроили резню в поезде, который следовал из Донкастера на лондонский вокзал Кингс-Кросс. В результате нападения 11 человек получили ранения опасные для жизни.

#поезд #Британия #нападение #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 