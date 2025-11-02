Эксперт объяснил, для чего Лондон мог спланировать резню в поезде

Резню в поезде в Великобритании могла спланировать британская разведка для ужесточения миграционной политики. Своим мнением со «Звездой» поделился военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

По его словам, нападение говорит о провальной миграционной политике Великобритании, но с другой стороны, британская разведка и контрразведка способны на проведение серьезных операций, в том числе внутри своей страны, подставляя даже порой под удар своих собственных граждан. Это может означать то, что подобного рода акции были спланированы для того, чтобы ту самую миграционную политику ужесточить.

Дело в том, что Великобритания вышла из состава Евросоюза, а фактически регламенты и политика по отношению к миграции, она во многом схожа с Евросоюзом. Для легализации ужесточения этой политики необходимы какие-то серьезные акции, чтобы показать представителям власти, что это серьезная угроза и срочно необходимо предпринимать меры, добавил военный эксперт.

«Когда такие события происходят регулярно, то есть повод манипулировать этими действиями, управлять ими и тем самым ужесточать миграционную политику», - заявил Ромачев.

По его словам, британские спецслужбы способны пойти на подобного рода акции внутри страны и использовать своих собственных граждан в качестве жертв для принятия подобного рода законов. Ужесточение миграционной политики Британии однозначно нужно.

«Сейчас стоит вопрос национальной безопасности Великобритании из-за огромного наплыва мигрантов с Ближнего Востока, с Африки, с Восточной Европы», - уточнил военный эксперт.

Ромачев не исключает, что Британия в определенный момент может закрыться и начать выдворять и отправлять куда подальше тех мигрантов, которые уже прибыли в страну и которые там пытаются навязать свои правила.

Напомним, накануне вечером в графстве Кембриджшир вооруженные люди устроили резню в поезде, который следовал из Донкастера на лондонский вокзал Кингс-Кросс. В результате нападения 11 человек получили ранения опасные для жизни.