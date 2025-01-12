Дипломат назвал глупым отказ США от памятных мероприятий с РФ

США стремятся зачеркнуть позитивы в отношениях с Россией, заявил «Звезде» член российско-американской экспертной группы по Ближнему Востоку, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«И вообще, напоминание о нашей роли во Второй мировой войне крайне нецелесообразно, считают США. Потому что эта роль была очень высока и в тот период времени характер наших отношений был совершенно другой», - отметил эксперт.

Ранее власти США отказали российским дипломатам в поездке в Элизабет-Сити. Там должна была пройти памятная церемония возложения венков, посвященная 80-летней годовщине гибели советских летчиков.

Это один из многочисленных случаев американского подхода к общей военной славной памяти, сказал Бакланов. В последние годы были такие же отказы по запросам наших дипломатов, связанным с годовщиной Победы и встречи на Эльбе.

«Могу сказать, что и в Москве последние три года было то же самое - непрофессиональное и недружественное отношение со стороны посольства США», - добавил Бакланов.

По его словам, ранее дипломаты двух стран каждый год вместе возлагали венок и проводили памятные собрания на Поклонной горе, где есть специальный знак, посвященный встрече на Эльбе. В последние годы американцы в этих мероприятиях не участвуют. Даже когда они присылают цветы, то делают это так, чтобы это случилось не во время церемонии, которую проводит российская сторона.

«Странное поведение, глупое. Это не то что неучастие, а попытка досадить нам вместо того, чтобы вспомнить славные страницы нашей истории. Тем более что в тот период времени гибли не только советские, но и американские военнослужащие», - считает дипломат.

В авиакатастрофе 1945 году при взлете самолета с реки Пасквотанк погибли четыре красноармейца и британский офицер. Проект «Зебра» предусматривал перегон из США в СССР гидросамолетов типа «Каталина».