В Мексике нашли тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков

В Мексике на территории муниципалитета Сапопан в штате Халиско удалось найти человеческие останки, которые хранились в 48 мешках. Обнаружение странной находки в районе Арройо-Ондо подтвердили власти штата.

«Тайное захоронение, расположенное в районе Арройо-Ондо муниципалитета Сапопан, штат Халиско, продолжает оставаться местом тревожных находок. Власти штата сообщили, что число обнаруженных мешков с предполагаемыми человеческими останками достигло 48», - говорится в статье издания Tribuna de Mexico.

Поисковые работы и расследование на месте захоронения продолжаются, также не исключается, что будут найдены новые фрагменты.

Кроме того, говорится, что участок с захоронением нашли активисты движения Guerreros Buscadores еще 26 сентября. Согласно данным, в этом штате свыше 15,9 тысячи человек значатся пропавшими без вести. По мнению специалистов, это связано с действиями преступных группировок этого региона.