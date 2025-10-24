МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Мексике нашли тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков

Согласно данным издания, в штате Халиско порядка 15,9 тысячи человек числятся пропавшими без вести.
Дарина Криц 2025-10-24 05:42:32
© Фото: Stringer, dpa, Globallookpress

В Мексике на территории муниципалитета Сапопан в штате Халиско удалось найти человеческие останки, которые хранились в 48 мешках. Обнаружение странной находки в районе Арройо-Ондо подтвердили власти штата.

«Тайное захоронение, расположенное в районе Арройо-Ондо муниципалитета Сапопан, штат Халиско, продолжает оставаться местом тревожных находок. Власти штата сообщили, что число обнаруженных мешков с предполагаемыми человеческими останками достигло 48», - говорится в статье издания Tribuna de Mexico.

Поисковые работы и расследование на месте захоронения продолжаются, также не исключается, что будут найдены новые фрагменты.

Кроме того, говорится, что участок с захоронением нашли активисты движения Guerreros Buscadores еще 26 сентября. Согласно данным, в этом штате свыше 15,9 тысячи человек значатся пропавшими без вести. По мнению специалистов, это связано с действиями преступных группировок этого региона.

#в стране и мире #мексика #человеческие останки #Штат Халиско
