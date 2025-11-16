МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ростовской области более 200 домов остались без света из-за атак ВСУ

Налет воздушных объектов противника привел к повреждению опоры ЛЭП, пожару и отключению света в сотнях домов.
Дарина Криц 21-11-2025 07:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Атака украинских беспилотников привела к отключению света в двух сотнях домов Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, нападение удалось отразить в Шолоховском и Чертковском районах. Однако в последнем повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП).

Глава региона уточнил, что ЛЭП была повреждена около полуночи у хутора Нагибин, что привело к обесточиванию более 200 домов. Также там возник пожар на площади четырех квадратных метров, его оперативно потушили.

Специалисты восстановили подачу электроэнергии к утру. Среди местного населения пострадавших нет, приводит 360.ru информацию губернатора. Он призвал граждан быть осторожными, так как силы ПВО продолжают отражать нападение противника.

#в стране и мире #Ростовская область #ЛЭП #атака БПЛА #обесточены #БПЛА ВСУ #остаться без света
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 