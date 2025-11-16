В Ростовской области более 200 домов остались без света из-за атак ВСУ

Атака украинских беспилотников привела к отключению света в двух сотнях домов Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, нападение удалось отразить в Шолоховском и Чертковском районах. Однако в последнем повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП).

Глава региона уточнил, что ЛЭП была повреждена около полуночи у хутора Нагибин, что привело к обесточиванию более 200 домов. Также там возник пожар на площади четырех квадратных метров, его оперативно потушили.

Специалисты восстановили подачу электроэнергии к утру. Среди местного населения пострадавших нет, приводит 360.ru информацию губернатора. Он призвал граждан быть осторожными, так как силы ПВО продолжают отражать нападение противника.