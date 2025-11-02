Расчеты БПЛА отыскали и сожгли технику ВСУ в Херсонской области

Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» принудительно утилизировали технику украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Во время воздушной разведки в тыловом районе ВСУ на правом берегу Днепра оператор разведывательного дрона нашел технику противника в укрытии. В гараже стояли мотоцикл и квадроцикл. Команде ударных беспилотников поставили задачу уничтожить их.

Российские бойцы запустили дроны-камикадзе с заранее подготовленных мест. Аппараты точно поразили замаскированные машины врага. В этом подразделении несколько расчетов ударных дронов работают постоянно. Еще несколько - круглосуточно наготове к вылету.

Экипажи беспилотников 49-й армии общевойсковой армии, входящие в группировку войск «Днепр», продолжают успешно атаковать военные объекты противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Они делают это, несмотря на плохую погоду и помехи вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Наши операторы дронов методично и уверенно уничтожают технику, машины, пункты управления и временные базы противника, а также позиции артиллерии и другие огневые средства.

Ранее «Звезда» рассказывала, как беспилотник самолетного типа «Молния» поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Эту точку противник использовал для корректировки артиллерийского огня и работы дронов по российским позициям.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.