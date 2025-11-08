МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: финны вспомнили о бомбоубежищах в страхе перед Россией

Убежища сейчас используются в качестве катков и бассейнов.
Дима Иванов 2025-11-08 20:07:41
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Жители Финляндии обратили внимание на разветвленную систему бомбоубежищ в стране в связи со страхом перед возможным конфликтом с Россией, сообщает The New York Times.

«Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: "Где мое убежище?"», - указано в публикации.

Финляндия, имеющая с Россией границу длиной больше 1,3 тысячи километров, не прекращала возводить укрытия после Второй мировой войны.

В настоящее время в Хельсинки, где проживает примерно 700 тысяч человек, расположено около 5500 гражданских бомбоубежищ, способных принять всех жителей с запасом места. Многие из этих объектов в мирное время служат игровыми площадками, бассейнами или катками.

На фоне нарастающей напряженности из-за предупреждений президента Финляндии Александра Стубба о якобы потенциальной агрессии со стороны России финны вновь осваивают сеть гражданских оборонительных укрытий, утверждается в статье.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет цели вступать в конфронтацию со странами НАТО. Однако, учитывая приближение альянса к границам России, Москва вынуждена реагировать на угрозы безопасности.

#Россия #в стране и мире #Финляндия #бомбоубежища
