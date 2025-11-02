МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду

Кроме того, два человека ранены в хуторе Ленинаван Ростовской области.
Владимир Рубанов 2025-11-02 15:52:28
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения беспилотника ночью выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, в этом районе загорелась сухая трава. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров. Поврежден металлический ангар.

Стекла в садике выбило ударной волной, уточнил глава города Александр Скрябин. Власти ввели локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения дрона. Организован оперативный штаб. Он будет принимать заявления у жителей поврежденных домов для выплат.

Два человека получили ранения в хуторе Ленинаван Ростовской области, сообщил также глава региона. Там из-за атаки беспилотника загорелась машина. Два частных дома получили повреждения.  В нескольких соседних домах выбило стекла.

За ночь украинские беспилотники перехвачены и уничтожены в Ростове-на-Дону, а также в Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. По данным Минобороны, над регионами России ночью сбили 164 БПЛА.

