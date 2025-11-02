МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Союзе садоводов дали совет по сохранению поздних цветов на даче

Сейчас важно перекопать землю крупными комьями и поставить каркас.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 15:35:13
© Фото: Ilya Moskovets, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российским дачникам рассказали, как подготовить земельный участок к первому снегу. Об этом рассказала «Звезде» эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Самое главное сейчас перекопать землю крупными комьями, не разбивая их. Иначе это вызовет промерзание всяких личинок и вредных грибов. Также не стоит ровнять грядки, объяснила Воронова.

 В принципе, может быть, и можно разровнять, потому что многие уже в марте сеять туда начинают. Если там крупные комья будут лежать, их будет невозможно раздробить, еще будет мороз-то, то там посеять не удастся очень рано.

«Можно в теплице дополнительно прикрыть землю, чтобы она была теплее и быстрее мы смогли начать посевы в марте», - уточнила телеведущая.

Если кто-то очень поздно купил тюльпаны, например, в начале ноября. А их уже поздно очень сажать и хранить до следующей осени не удастся. Погибнут. Можно рассадить их по большим горшкам сантиметров 20-30 в высоту. На ту глубину, как обычно сажают в почву. Затем выкопать ямки в теплице и горшки туда закопать. Они должны полностью уйти под уровень земли. Иначе зимой луковицы через бока промерзнут. А надо, чтобы они в толще земли находились. Тогда все поздние тюльпаны могут быть спасены, которые мы не успели посадить.

«Каркас должен стоять заранее, потому что если промерзнет земля, мы уже его не вставим», - предупредила Воронова.

Эксперт добавила, что поскольку зима теплая и не сразу заморозки не появились, надо над всеми растениями (розы, гортензии) поставить шалашиком невысокие железные дуги и сделать каркас. Когда температура воздуха опустится до -5, нужно быстро на этот каркас накинуть укрытие.

Напомним, с наступлением осени испанские слизни не погибают, а готовятся к зимовке. Поэтому особенно актуален комплекс мер, предпринимаемых в осенний период. Это поможет уменьшить популяцию вредителей в следующем сезоне.

