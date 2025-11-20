МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Град» накрыл живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении

Нанесенный удар привел к существенному снижению боеспособности ВСУ в заданном районе, отметили в Минобороны России.
20-11-2025 16:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли прицельный залповый удар из РСЗО «Град» по скоплению живой силы и техники формирований ВСУ на Красноармейском направлении, полностью уничтожив выявленные цели. Об этом сообщило Минобороны России.

После получения точных координат и подтверждения с воздуха от операторов беспилотных систем расчет вышел на заранее подготовленную огневую позицию. Под прикрытием подразделений, отвечающих за противодействие украинским дронам и средствам воздушного нападения, боевая машина была оперативно развернута, и артиллеристы выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность около 17 километров.

Корректировка огня велась в режиме реального времени по данным. Удар привел к серьезному снижению боеспособности противника на участке. После подтверждения поражения расчет ушел в укрытие, пополнил боекомплект и вновь заступил на дежурство.

Артиллерийские подразделения группировки «Центр» продолжают круглосуточно выполнять задачи по нанесению огневого поражения наиболее важным целям противника - его живой силе, бронетехнике, складам боеприпасов, пунктам управления и укрепленным позициям. Слаженная работа артиллеристов и операторов беспилотных систем обеспечивает высокую результативность ударов и создает условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #группировка «Центр» #красноармейское направление
