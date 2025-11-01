МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ставить цели и достигать: ветераны СВО показали свое профмастерство

Ветераны спецоперации приняли участие в Национальном чемпионате по профмастерству. Вопросы комплексной поддержки и реабилитации героев обсудили в рамках круглого стола с заместителем министра обороны Анной Цивилевой.
Анна Полякова 2025-11-01 20:10:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Я вообще занимаюсь деревянной скульптурой. А здесь задание, насколько я понимаю, будет - плоскорельефная резьба. Это немного не мой профиль, но все в равных условиях здесь», - говорит участник чемпионата профессионального мастерства Павел Попов.

Павел - ветеран специальной военной операции. Создает масштабные скульптуры из разных материалов. В чемпионате участвует не впервые. В этом году испытал силы в новом для себя направлении.

Всего участникам доступны 50 компетенций. Одна из самых востребованных площадок - та, где соревнуются операторы беспилотников.

«Я вообще люблю гонки. Это мое самое любимое. Надеюсь, я смогу показать лучший результат», - рассказал участник чемпионата профессионального мастерства Сергей Кротов.

Среди участников больше 90 ветеранов СВО. И глаза горят у каждого.

«Если мы не преодолеваем сложности - не становимся лучше, не развиваемся. Всегда надо ставить перед собой цель и ее достигать. А потом ставить новую цель», - объясняет ветеран СВО участник чемпионата Дмитрий Кристи.

Все они - подопечные фонда «Защитники Отечества». Физическая культура - одно из ключевых направлений их реабилитации. Эту тему обсудили в рамках круглого стола представители власти и фонда. Участники сошлись во мнении: спорт должен быть доступным для всех. Рассмотрели и системный подход к трудоустройству ветеранов. Главная тема - как объединить усилия, чтобы поддержка участников СВО становилась максимально эффективной.

«Мы обсуждали вопросы, чтобы трудоустройство имело такое направление и оправдывало ожидания ветеранов в том числе по заработной плате. Несколько направлений: это топливно-энергетический комплекс, строительство и ЖКХ, это сельское хозяйство. То, что наиболее востребовано и охватывает всю территорию РФ», - заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В рамках выставочной программы фонд «Защитники Отечества» представил макет квартиры, оснащенной всем необходимым для человека с ограниченными возможностями здоровья.

«Есть ребята на коляске, например. Вот, пожалуйста. Мы полностью устанавливаем санузел, ванну, кухни, систему умного дома», - рассказала Анна Цивилева.

Это вариант обустройства ванной комнаты, а это - зоны отдыха. Все продумано до мелочей. Интересно организовано рабочее пространство. Компьютер с датчиком управления глазами или аппаратом для людей с травмами верхних конечностей. Открыть шторы и окно можно с помощью пульта. Все сделано так, чтобы человек чувствовал себя дома комфортно.

По такому принципу адаптировали квартиру Павла Задириева. У него - минно-взрывная травма позвоночника. Говорит, теперь решение бытовых вопросов - не испытание.

«Мне установили систему умного дома, предоставили подъемник и максимально оптимизировали рабочее пространство. Это стало максимально удобно, насколько это возможно», - поделился Павел.

Участников СВО с инвалидностью обеспечивают комплектами адаптивной одежды. Ее представили в рамках показа. У костюмов продуманный крой: молнии по всей длине боковых швов. Вместо пуговиц - заклепки.

«Видите - он расстегивает, спокойно надевает. Может поправить протез, снять его, чтобы культя могла проветриться. Чтобы ему было комфортно», - показала особенности такой одежды Анна Цивилева. 

Чемпионат завершился. Итог подведен: участники нашли любимое дело и готовы в нем развиваться. Но самое главное - все условия созданы для того, чтобы они могли ставить цели и беспрепятственно их достигать.

