В России предложили изменить правила поступления в вуз после колледжа

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ обязательными для выпускников колледжей, которые поступают в вуз не по профилю. Депутаты внесли соответствующий законопроект.

Документ направлен на то, чтобы выпускники колледжей более осознанно выбирали свою будущую профессию, заявил «Звезде» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Сегодня выпускники техникумов и колледжей поступают в университет, сдавая вступительные испытания. Их перечень определяет сама образовательная организация. И в том числе вуз может определить его в форме ЕГЭ. Некоторые университеты делают это уже сегодня. Мы говорим в законопроекте, что такое требование становится обязательным», - рассказал депутат.

Мажуга пояснил, что ничего не планируется менять для выпускников техникумов или колледжей, которые поступают по тому же профилю в университет. Например, если студент закончил сестринское дело в колледже и поступает на лечебное дело в вуз.

ЕГЭ придется сдавать, если, например, после бухгалтерского учета выпускник идет на лечебное дело.

«Если профиль обучения в колледже и техникуме не совпадает с профилем обучения в университете, то необходимо будет сдать единый государственный экзамен и поступать вместе с выпускниками школ. То есть, это такое равенство получится», - сказал депутат.

Если законопроект примут, планируется, что он вступит в действие в 2026 году.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в 2025 году увеличится количество бюджетных мест в вузах для подготовки инженерно-технических, педагогических и медицинских кадров.