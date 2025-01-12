В ГД считают, что переход на четырехдневку возможен в ближайшие 10 лет

Если рабочую неделю сократят до четырех дней, то такой график будет точно у офисных сотрудников. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Однако не у всех категорий «белых воротничков» будет сокращенная рабочая неделя и возможность перевода на «удаленку». По словам депутата, для тех, кто, к примеру, работает с персональными данными, сокращенная рабочая неделя еще возможна, но перевод на дистанционный формат исключен.

«Потому что работа с персональными данными сопряжена с выделенными каналами связи», - подчеркнула специалист.

На сегодняшний день сложно предположить, поможет ли в будущем сократить рабочую неделю большой процент автоматизации и роботизации производства. Но, по прогнозам собеседницы телеканала, есть вероятность, что россияне перейдут на четырехдневную рабочую неделю уже в ближайшее десятилетие.

Ранее в разговоре со «Звездой» HR-эксперт Гарри Мурадян перечислил плюсы четырехдневной рабочей недели. По его мнению, сокращенная рабочая неделя позволяет сотрудникам лучше концентрироваться на задачах. Также она способствует снижению стресса и повышению мотивации у работников.