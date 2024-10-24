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HR-эксперт назвал плюсы четырехдневной рабочей недели

По словам собеседника «Звезды», сокращение рабочей недели способствует лучшей концентрации на задачах, а также снижению стресса. Однако нужно понимать, что в зависимости от сферы деятельности, внедрение четырехдневки требует гибкости.
Глеб Владовский 2024-10-24 09:23:29
© Фото: David Oxberry moodboard Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Снижение количества рабочих дней в неделю позволяет достичь баланса между работой и личной жизнью. О том, какими еще преимуществами обладает четырехдневный режим работы, рассказал в беседе со «Звездой» HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, сокращенная рабочая неделя позволяет сотрудникам лучше концентрироваться на задачах. Также она способствует снижению стресса и повышении мотивации у работников.

«Исследования показывают, что сотрудники, которые работают в условиях меньшего стресса, быстрее принимают решения и лучше адаптируются к новым условиям», - пояснил эксперт.

Мурадян подчеркнул, что особенно эффективна сокращенная рабочая неделя в IT, консалтинге и прочих креативных сферах, где важны интеллектуальные результаты.

«В то же время, в таких сферах, как здравоохранение или производство, четырехдневная рабочая неделя требует гибкого графика для сохранения эффективности», - подчеркнул эксперт.

Говоря про заработную плату, необходимо также учесть, что нужно смотреть не на количество рабочих часов, а именно фактическую выработку. То есть, если при сокращении рабочих дней, выработка осталась неизмененной, то и оплата труда должна остаться прежней или даже наоборот, повыситься, подчеркнул собеседник.

Он также добавил, что внедрение этой модели потребует корректировки системы оплаты труда, чтобы сотрудники сохраняли мотивацию. Кроме того, оно потребует четкого планирования со стороны работодателей для получения результата. При этом нельзя допускать перегрузки своих подчиненных обязанностями.

#наш эксклюзив #четырехдневная рабочая неделя #оплата труда #HR
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