Блинкова одержала победу в турнире WTA в Китае

В финале россиянка обыграла австрийскую теннисистку Лилли Таггер со счетом 6:3, 6:3.
Сергей Дьячкин 2025-11-02 14:30:01
© Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Теннисистка Анна Блинкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском городе Цзюцзян. Об этом сообщило РИА Новости.

Призовой фонд турнира превышает 275 тысяч долларов. В финале российская спортсменка, которая является 95-й ракеткой мира, обыграла 235-ю ракетку мира австрийку Лилли Таггер. Матч закончился со счетом 6:3, 6:3, теннисистки находились на корте 1 час 40 минут.

Для 27-летней Анны Блинковой титул стал первым в сезоне. В ее карьере это вторая победа на турнирах в одиночном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации.

В прошлом году Блинкова играла с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Australian Open в Мельбурне. Она одержала победу со счетом 22:20. Встреча теннисисток длилась 2 часа и 46 минут. При этом тай-брейк в третьем сете стал самым длинным в истории турниров Большого шлема среди женщин - сорок два очка.

В 2020 году Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в квалификационном матче Кубка Федерации. Соревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока. Пятая встреча парного разряда со сборной Румынии завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российских спортсменок.

