Теннисистка Блинкова обыграла Рыбакину и прошла в третий круг Australian Open

Встреча российской теннисистка Анны Блинковой с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Australian Open в Мельбурне завершилась победой в пользу россиянки.

Так, Блинкова победила Рыбакину со счетом 22:20. Встреча теннисисток длилась 2 часа и 46 минут. При этом тай-брейк в третьем сете стал самым длинным в истории турниров Большого шлема среди женщин - 42 очка.

Анна Блинкова занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге. Это ее первый выход в третий круг Australian Open. Елена Рыбакина вошла в число финалистов прошлого розыгрыша турнира.

В следующем раунде Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 31-е место в мировом рейтинге.

В четверг также прошел матч между Эммой Наваро из США и Элизабетт Коччаретто. Он завершился победой в пользу американки. Кроме того, украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Томову из Болгарии.

Ранее теннисист Андрей Рублев стал чемпионом первого турнира ATP в новом сезоне. Это 15-й титул в карьере спортсмена. Рублев победил коллегу из Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 12:8.