В Москве из-за длинных выходных изменится график работы соцучреждений

График работы социальных учреждений Москвы изменится со второго по четвертое ноября. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства.

Уточняется, что поликлиники для взрослых будут работать в воскресенье с 09.00 до 16.00, в понедельник - с 09.00 до 18.00, во вторник - с 09.00 до 15.00. На дому медицинскую помощь детям окажут во все праздничные дни, начиная с 09.00 до 15.00

Также в воскресенье все женские консультации будут работать с 09.00 до 16.00, а в понедельник - с 09.00 до 18.00. Во вторник же откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Их график работы - с 09.00 до 16.00.

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения не будут работать с воскресенья по вторник. График работы госуслуг в понедельник не изменится. Работа в государственных ветеринарных клиниках в праздничные дни не претерпит изменений, прием питомцев будет проводиться по обычному расписанию.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что жители столицы и гости смогут бесплатно парковать свои автомобили 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, а также в зонах действия динамического тарифа.