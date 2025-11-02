МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве из-за длинных выходных изменится график работы соцучреждений

Четвертого ноября в России празднуется День народного единства. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
Дарья Ситникова 2025-11-02 01:41:01
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

График работы социальных учреждений Москвы изменится со второго по четвертое ноября. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства.

Уточняется, что поликлиники для взрослых будут работать в воскресенье с 09.00 до 16.00, в понедельник - с 09.00 до 18.00, во вторник - с 09.00 до 15.00. На дому медицинскую помощь детям окажут во все праздничные дни, начиная с 09.00 до 15.00

Также в воскресенье все женские консультации будут работать с 09.00 до 16.00, а в понедельник - с 09.00 до 18.00. Во вторник же откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Их график работы - с 09.00 до 16.00.

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения не будут работать с воскресенья по вторник. График работы госуслуг в понедельник не изменится. Работа в государственных ветеринарных клиниках в праздничные дни не претерпит изменений, прием питомцев будет проводиться по обычному расписанию.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что жители столицы и гости смогут бесплатно парковать свои автомобили 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, а также в зонах действия динамического тарифа.

#Москва #День народного единства #график работы #социальные учреждения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 