Мельникова: мы отсутствовали 3,5 года, а наша гимнастика не потеряла лоск

После трехлетнего отсутствия на мировой арене российская гимнастика все равно оказалась лучшей в мире. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова после оглушительного успеха на Чемпионате мира в Джакарте рассказала о своих эмоциях в эфире программы «Фетисов» на «Звезде».

«Для меня все эти победы очень неожиданные. И получилось так, что мы отсутствовали 3,5 года, а наша гимнастика не потеряла лоск и по итогу оказалась лучшей в мире. И от этого мне вдвойне приятно», - поделилась она.

Когда появилась возможность поехать на международный старт - на турнир World Challenge Cup в Париже - мотивация выступать вернулась. А также вернулось ощущение легкости, рассказала спортсменка.

Затем был чемпионат России, где был отбор на чемпионат мира, и - Джакарта. Гимнастка призналась, что не ставила себе задачи забрать все золотые медали, так как за 3,5 года отсутствия многое могло измениться.

Несмотря на триумф на чемпионате мира, Мельникова не сравнивает себя с кумирами Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной. С ее слов, это пьедестал, на который она только стремится взобраться.

Напомним, 27 октября российские гимнасты с триумфом вернулись с чемпионата мира в Джакарте. Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира, забрав золотые медали в многоборье и в опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.