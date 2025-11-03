МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мельникова: мы отсутствовали 3,5 года, а наша гимнастика не потеряла лоск

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не ставила себе цели забрать все золотые медали в Джакарте.
Гоар Хачатурян 2025-11-03 01:24:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

После трехлетнего отсутствия на мировой арене российская гимнастика все равно оказалась лучшей в мире. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова после оглушительного успеха на Чемпионате мира в Джакарте рассказала о своих эмоциях в эфире программы «Фетисов» на «Звезде».

«Для меня все эти победы очень неожиданные. И получилось так, что мы отсутствовали 3,5 года, а наша гимнастика не потеряла лоск и по итогу оказалась лучшей в мире. И от этого мне вдвойне приятно», - поделилась она.

Когда появилась возможность поехать на международный старт - на турнир World Challenge Cup в Париже - мотивация выступать вернулась. А также вернулось ощущение легкости, рассказала спортсменка.

Затем был чемпионат России, где был отбор на чемпионат мира, и - Джакарта. Гимнастка призналась, что не ставила себе задачи забрать все золотые медали, так как за 3,5 года отсутствия многое могло измениться.

Несмотря на триумф на чемпионате мира, Мельникова не сравнивает себя с кумирами Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной. С ее слов, это пьедестал, на который она только стремится взобраться.

Напомним, 27 октября российские гимнасты с триумфом вернулись с чемпионата мира в Джакарте. Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира, забрав золотые медали в многоборье и в опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

#чемпионат мира #наш эксклюзив #Золотая медаль #Джакарта #гимнастика #серебряная медаль #ангелина мельникова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 