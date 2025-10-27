МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские гимнасты вернулись с триумфального ЧМ в Джакарте

Золотая медаль, завоеванная Ангелиной Мельниковой в многоборье, стала первой для российских гимнастов на чемпионатах мира с 2021 года.
Ян Брацкий 2025-10-27 09:28:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские гимнасты с триумфом вернулись с чемпионата мира, который проходил в Джакарте. Этим утром их торжественно встретили в Шереметьево. Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. В аэропорту с победой ее поздравил олимпийский чемпион Никита Нагорный. Напомним, Мельникова выиграла золотые медали в многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

«Самое ценное - все же многоборье. Не могу не отметить медаль за опорный прыжок, потому что много работала над этим прыжком и готовила финал на этом прыжке. Я очень рада, что сложилось так, как было задумано», - поделилась эмоциями гимнастка.

В опорном прыжке россиянка набрала 14 466 баллов, оставив позади канадку Лию Монику Фонтейн и представительницу США Джосселин Роберсон, которые стали второй и третей соответственно. Высшая награда в многоборье и вовсе стала первой для российских гимнастов на чемпионатах мира с 2021 года.

Триумф Мельниковой не остался незамеченным. Ранее ее поздравил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал результаты ее выступлений важным достижением и большой радостью для всех любителей спортивной гимнастики в нашей стране. По словам Дегтярева, Мельникова выступала интригующе, смогла собраться и проявить чемпионский характер, обеспечив себе первое место. Поздравления получил и Даниел Маринов, ставший бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

Напомним, мировое первенство в Джакарте проходило с 19 по 25 октября. Российские атлеты участвовали в чемпионате мира впервые за четыре года и выступали в нейтральном статусе.

