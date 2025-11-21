МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ми-28НМ разнес ракетой вражеский пункт управления БПЛА

Боевая машина нанесла удар по координатам, полученным разведкой.
21-11-2025 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил украинский пункт управления БПЛА в зоне специальной операции. Кадры выполнения боевого задания экипажем «Ночного охотника» показало Министерство обороны Российской Федерации.

Перед вылетом личный состав вертолета получил информацию о расположении вражеского объекта в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики подняли машину в воздух и нанесли удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, после чего вернулись на аэродром базирования. Как сообщила разведка - снаряд достиг своей цели.

Недавно Минобороны продемонстрировало кадры, на которых экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М уничтожил опорный пункт и бронированную технику киевского режима в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Николай Баранов и Тимур Юсупов

#вертолеты #Минобороны России #ВС РФ #Ми-28НМ #СВО
