Мельникова призналась, что золото в многоборье на ЧМ стало для нее шоком

По словам Ангелины Мельниковой, какие-то снаряды она даже не готовила «на медаль».
Гоар Хачатурян 2025-11-03 06:00:00
© Фото: Bai Xuefei, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Умение состязаться в многоборье говорит об универсальности гимнастки. Тем не менее, тренировки в этой дисциплине особенно тяжелые, поэтому золотая медаль стала неожиданной победой для олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой. Об этом она рассказала в эфире программы «Фетисов» на «Звезде».

«Если у тебя сильное многоборье, ты также можешь побороться за медаль на каждом снаряде. Конечно, это огромный плюс», - поделилась она.

По словам спортсменки, она до сих пор под впечатлением конкретно от победы в многоборье, потому что даже не надеялась выиграть первое место. Опорный прыжок Мельникова готовила непосредственно «на медаль» и предполагала, что займет одно из призовых мест. В итоге и здесь она завоевала золото.

Упражнения на брусьях тоже стали неожиданной победой, поделилась она. Со слов гимнастки, она выполнила «рядовую» комбинацию для многоборья.

Ангелина Мельникова отметила, что даже трехлетнее отсутствие в мировом спорте доказало, что российская гимнастика - лучшая в мире. Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира на соревнованиях в Джакарте. Она выиграла золотые медали в многоборье и в опорном прыжке, а также забрала серебро в упражнениях на брусьях.

#чемпионат мира #соревнования #наш эксклюзив #золото #серебро #Джакарта #ангелина мельникова
