ВС РФ пресекли попытку прорыва боевиков к реке Оскол южнее Купянска-Узлового

Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации пресекли попытку прорыва боевиков к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения», - сообщили в оборонном ведомстве.

Уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. Кроме того, российские войска отразили три атаки подразделений ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки с целью деблокирования окруженных формирований. В районе населенного пункта Купянск продолжаются бои. За последние сутки враг потерял там до 50-ти военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовика, пять пикапов и два квадроцикла.

Ранее Минобороны России показало видео с украинскими военнопленными, которые рассказали о ситуации в районе Купянска. Командиры бросили своих бойцов без поддержки, боеприпасов и шансов на спасение. Доведенные до отчаяния ВСУ сложили оружие и вышли к российским военнослужащим.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.