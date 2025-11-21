МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц первым из лидеров ЕС обсудил с Трампом план урегулирования

Ожидается, что состоящий из 28 пунктов план обсудят на саммите G20 в Южной Африке.
Глеб Владовский 21-11-2025 23:41
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал первым из первых лидеров стран ЕС, кто напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild.

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», - цитирует материал 360.ru.

Ожидается, что состоящий из 28 пунктов план будет предметно обсуждаться на предстоящем в ЮАР саммите стран «Большой двадцатки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы имеется содержание плана, предложенного Трампом. Он отметил, что это модернизированный вариант первоначального документа, который обсуждался на Аляске.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Фридрих Мерц #план #украинское урегулирование
