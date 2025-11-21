Мерц первым из лидеров ЕС обсудил с Трампом план урегулирования

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал первым из первых лидеров стран ЕС, кто напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild.

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», - цитирует материал 360.ru.

Ожидается, что состоящий из 28 пунктов план будет предметно обсуждаться на предстоящем в ЮАР саммите стран «Большой двадцатки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы имеется содержание плана, предложенного Трампом. Он отметил, что это модернизированный вариант первоначального документа, который обсуждался на Аляске.