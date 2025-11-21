В Госдуме согласились с требованиями банков к маркетплейсам

Крупнейшие банки обвинили маркетплейсы в дискриминации россиян. И призвали власти обеспечить равные условия для получения покупателями скидок вне зависимости от способа оплаты. Речь идет о внутренних картах маркетплейсов, с которыми покупки дешевле. Представители торговых онлайн-площадок в свою очередь считают, что крупные банки сговорились, чтобы уничтожить конкурентов.

«Предложение банкиров звучит вполне разумно. Оно предлагает установить равные условия для оплаты товаров и услуг. Соответственно, равные условия конкуренции. Я считаю, что государственная дума вполне может в ближайшее время рассмотреть это предложение и законодательно закрепить равные условия оплаты товаров и услуг», - рассказал депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Пять крупных банков написали письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. После того, как оно оказалось в руках журналистов, начали появляться новости о том, что банки предлагают программы лояльности маркетплейсов запретить. Но речь идет не о запрете, авторы письма настаивают на том, что скидки должны быть доступны всем, независимо от выбранного банка или способа оплаты.

«Мировой опыт подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик инвестирования цифровых площадок непосредственно в цену товара. Так, регламенты Европейского союза устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ», - говорится в документе.

В письме содержатся два предложения: запретить маркетплейсам «вкладывать средства в снижение цен товаров», то есть использовать какие-либо бонусные программы или возвраты, а также обязать маркетплейсы «устанавливать единую цену и не снижать ее путем предоставления скидки при оплате товара на цифровых платформах» , то есть, она не должна меняться в зависимости от того, карта какого банка используется для оплаты.

В пользу такого подхода высказались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и Герман Греф. Однако представители крупнейших маркетплейсов считают, что таким образом банки просто хотят отомстить за собственные неудачные проекты в этой сфере.

«Банки сами строят экосистемы и не всегда удачно. У каждого из этих игроков есть собственные маркетплейсы и онлайн -магазины с их собственными скидочными программами. У Сбера - Мегамаркет, Самокат, Купер, программы лояльности которых были влиты сотни миллиардов рублей. Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB, а самое главное - миллионы потребителей», - основательница одного из крупнейших Татьяна Ким.

Письма по ситуации с маркетплейсами банкиры направили не только в Госдуму. Их послание адресованы ЦБ, правительству Совету Федерации и администрации президента.

Ранее эксперт в области антимонопольного регулирования, адвокат Александр Почуев в беседе со «Звездой» рассказал, что способ оплаты на маркетплейсах может измениться после вмешательства ФАС.