Юрист: способ оплаты на маркетплейсах может измениться после вмешательства ФАС

Банки пытаются ограничить маркетплейсы в добросовестной конкуренции в вопросе инвестирования в скидки и цену товаров. Об этом рассказал «Звезде» эксперт в области антимонопольного регулирования, адвокат Александр Почуев.

«Федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль активный за рынками, выдает предписания. И вот этот спор, который сейчас возник между маркетплейсами и банками, я думаю, найдет конструктивный исход и отразится на том, что всем потребителям станет более доступна скидочная система маркетплейсов, и в то же время более доступны будут уже платежные системы, которые будут выбираться уже непосредственно самим потребителем», - отметил специалист.

Он также добавил, что позиция крупных банков по вопросу дисконтов и дисконтных программ на маркетплейсах вызвана объективным явлением того, что некоторые маркетплейсы заходят слишком далеко в своих дисконтных программах.

«Нарушение добросовестной конкуренции как раз заключается в том, что отдается приоритет той или иной форме расчетов. Это действительно нарушает, по сути дела, равенство субъектов экономической деятельности, и это здравое, вполне обоснованное предложение банков», - сказал юрист.

Ранее главы крупных банков предложили запретить маркетплейсам снижать цены через скидки и бонусы, чтобы избежать антиконкурентных практик. Маркетплейсы предупреждают, что это приведет к росту цен и ухудшению условий для покупателей.