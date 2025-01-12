Экс-посол США назвал позором вклад американских компаний в бюджет РФ

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал «абсолютно позорным» вклад оставшихся в России американских компаний в бюджет нашей страны в виде налогов и призвал бизнесменов изменить свою позицию, пишет издание Newsweek.

«Еще не поздно поступить правильно», - сказал Макфол.

Сообщается, что дипломат также работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы. Макфол призвал компании быть активнее в вопросе пересмотра своих интересов.

Напомним, ранее стало известно, что крупные американские компании в 2023 году перечислили в бюджет страны $1,2 млрд налоговых поступлений, что делает США крупнейшим налогоплательщиком иностранных налогов на прибыль в России.

Сообщается, что всего в нашей стране продолжают вести дела 123 крупные компании из США.