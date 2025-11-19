У украинских подразделений, удерживавших позиции под Красноармейском, полностью отсутствовала эвакуация раненых, а бойцам приходилось выживать без воды, еды и боеприпасов. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Сидельник в видеозаписи, опубликованной Минобороны России.

«Сидели под Покровском в блиндаже... Закончились еда, вода, боеприпасы... Обстрелы такие, что выйти невозможно было. Пили дождевую воду», - признался он.

Сидельник сообщил, что украинское командование фактически бросило своих подчиненных, не предоставив ни эвакуационных групп, ни медицинской помощи. Большинство раненых, по словам пленного, погибало - солдаты пытались помогать друг другу, но сделать это удавалось редко. О реальном положении дел, в том числе об окружении, им никто не сообщал.

Когда российские подразделения группировки войск «Центр» начали штурмовать его окоп, Сидельник сразу сдался, понимая, что снабжение окончательно прекратилось после того, как под контроль российских войск перешла трасса Красноармейск - Родинское.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие отнеслись к нему по-человечески - дали горячего чая, еду и сигареты, не применяли насилия.

Сидельник также рассказал о критической нехватке подготовленного личного состава в ВСУ. По его словам, в зону боевых действий отправляют людей без обучения, в том числе больных и пожилых, без прохождения военно-врачебной комиссии. Сам он был направлен в бригаду без каких-либо проверок, несмотря на старые травмы, которые до сих пор дают о себе знать.

В конце обращения пленный призвал украинских военнослужащих, находящихся в окружении в Красноармейске, складывать оружие и сохранять себе жизнь.

Ранее военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска. Люди почти год прятались в подвалах и разрушенных домах, ожидая возможности выбраться из зоны боевых действий и вернуться к своим семьям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.