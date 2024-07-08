МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России началось строительство первой ВСМ из Москвы в Петербург

Высокоскоростная железнодорожная магистраль протяженностью в 680 километров позволит сократить путь из Москвы в Санкт-Петербург до 2 часов 15 минут.
Ян Брацкий 2024-07-08 15:53:44
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России стартовало строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

В ближайшем будущем такие же появятся по маршрутам Казань - Екатеринбург, Москва - Адлер, до Рязани и Минска, добавил председатель правительства Михаил Мишустин.

«В прошедшую пятницу концессионное соглашение по реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт работ по возведению этой линии протяженностью почти 680 километров», - сказал Мишустин.

Глава российского кабмина добавил, что новая высокоскоростная магистраль позволит сократить минимальное время в пути от столицы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут. После ввода в эксплуатацию пассажиропоток составит 23 миллиона человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктуру для высокоскоростных железных дорог нужно создавать на отечественной базе. По словам главы государства, отечественный производитель к этому готов.

Помимо прочего, президент призвал согласовывать проект магистрали Москва - Санкт-Петербург с регионами, по которым будет проходить дорога.

#Москва #Санкт-Петербург #ржд #Железная дорога #мишустин #всм
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 