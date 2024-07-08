В России началось строительство первой ВСМ из Москвы в Петербург

В России стартовало строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

В ближайшем будущем такие же появятся по маршрутам Казань - Екатеринбург, Москва - Адлер, до Рязани и Минска, добавил председатель правительства Михаил Мишустин.

«В прошедшую пятницу концессионное соглашение по реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт работ по возведению этой линии протяженностью почти 680 километров», - сказал Мишустин.

Глава российского кабмина добавил, что новая высокоскоростная магистраль позволит сократить минимальное время в пути от столицы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут. После ввода в эксплуатацию пассажиропоток составит 23 миллиона человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктуру для высокоскоростных железных дорог нужно создавать на отечественной базе. По словам главы государства, отечественный производитель к этому готов.

Помимо прочего, президент призвал согласовывать проект магистрали Москва - Санкт-Петербург с регионами, по которым будет проходить дорога.