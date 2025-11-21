Приговоренной к 12,5 года за убийство мужа-рэпера Кохал стало плохо в суде

Вдову рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал приговорили к 12,5 года колонии за убийство мужа. Об этом сообщает из зала суда корреспондент телеканала «Звезда».

После оглашения приговора Кохал стало плохо. В зал суда вызвали медиков, они оказали ей помощь. Когда врачи покинули зал, Кохал еще оставалась внутри, но с ней уже все было в порядке.

С июля 2020 года Кохал содержалась в СИЗО. В 2021 году ее перевели под домашний арест.

Напомним, что тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. Кохал сообщила, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков и она решила избавиться от трупа. При этом свою вину она не признала.