Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства музыканта Энди Картрайта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что поручение возникло в связи с критикой расследования обстоятельств убийства, которая была озвучена в эфире федерального канала.

Ранее Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, освободили из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга принял решение перевести жену рэпера под домашний арест - она содержалась в СИЗО с июля 2020 года. После освобождения Кохал расплакалась.

Напомним, что тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. Жена погибшего Энди Картрайта Марина Кохал сообщила, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков и она решила избавиться от трупа. При этом свою вину она не признала.