Зеленский в обращении к нации заявил о сложном выборе перед Украиной

Глава киевского режима Владимир Зеленский в экстренном обращении к нации заявил, что «перед Украиной стоит выбор: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера».

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина не будет делать «громкие заявления», а продолжит «работать с Америкой и всеми партнерами». Зеленский отметил, что в настоящий момент давление на Украину является одним из самых серьезных.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали о том, что Владимиру Зеленскому американская сторона дала неделю на согласование мирного плана Дональда Трампа. По сообщению журналистов, сам Зеленский назвал предстоящую неделю трудной.