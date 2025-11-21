МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Малолетнего сына «богородского маньяка» выгнали из школы за драки

Ребенок пользовался дурной славой среди соседей.
Константин Денисов 21-11-2025 17:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Малолетний сын обвиняемого в убийстве двух девушек жителя Подмосковья постоянно дрался не только с другими детьми, но и со взрослыми. Об этом рассказал «Звезде» один из соседей семьи.

«Сын дрался со всеми, даже со старшими. Здесь его мало кто любил. Если с кем-то знакомился, значит, через два-три дня он ему морду бил. Он очень драчливый мальчик. Всегда ходил с бойцовской собакой, собак было у них очень много. Дима всех их убил», - рассказал мужчина.

Ранее он же сообщил, что обвиняемый по имени Дмитрий с супругой торговали одеждой из Европы и именно тогда пристрастились к наркотикам. Известно, что женщина лечилась в клинике, а ее супруг ранее отбывал восьмилетний срок в тюрьме.

Правоохранительные органы задержали Дмитрия по подозрению в убийстве двух девушек. Обе откликнулись на объявление о няне для его ребенка.

Уголовные дела в отношении обвиняемого возбуждены по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.

#дети #Московская область #происшествие #полиция #наш эксклюзив
