МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Две девушки пропали, уехав работать нянями к жителю Подмосковья

Тревогу забили родственники.
Константин Денисов 20-11-2025 18:20
© Фото: gsuskmosobl, Telegram © Видео: gsuskmosobl, Telegram

Жителю Богородского округа Московской области выдвинули обвинения в убийстве двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

Ранее в полицию обратились мать одной пропавшей без вести и сестра другой. Обе девушки в последнее время проживали в доме обвиняемого. Одна из них пропала еще в июле, а вторая - в октябре.

«Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков», - говорится в сообщении.

Она же сообщила о том, что фигурант выбирал жертв на одном из порталов по подбору няни для ребенка. Также известно, что он насиловал и заставлял употреблять наркотики собственную супругу.

На данный момент пропавшими без вести числятся еще две девушки. Правоохранительные органы предпринимают все усилия для установления их местонахождения.

Уголовные дела в отношении обвиняемого возбуждены по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.

#в стране и мире #Московская область #суд #СК РФ #происшествия #обвинения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 