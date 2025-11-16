Две девушки пропали, уехав работать нянями к жителю Подмосковья

Жителю Богородского округа Московской области выдвинули обвинения в убийстве двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

Ранее в полицию обратились мать одной пропавшей без вести и сестра другой. Обе девушки в последнее время проживали в доме обвиняемого. Одна из них пропала еще в июле, а вторая - в октябре.

«Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков», - говорится в сообщении.

Она же сообщила о том, что фигурант выбирал жертв на одном из порталов по подбору няни для ребенка. Также известно, что он насиловал и заставлял употреблять наркотики собственную супругу.

На данный момент пропавшими без вести числятся еще две девушки. Правоохранительные органы предпринимают все усилия для установления их местонахождения.

Уголовные дела в отношении обвиняемого возбуждены по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.