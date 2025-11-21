МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Обвиняемый в убийстве девушек житель Подмосковья восемь лет отсидел в тюрьме

«Богородский маньяк» имел совместный бизнес с женой.
Константин Денисов 21-11-2025 16:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Подмосковья Дмитрий восемь лет отсидел в тюрьме. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал его сосед.

«Он замкнутый был очень, ни с кем не общался. Они с женой Полиной торговали через Интернет одеждой из Европы. Полина нормальная была, общительная», - рассказал мужчина.

Именно в этот период в жизни пары появились наркотики. В мае соседи узнали, что Полина проходит лечение. Дмитрий забрал себе их сына, для которого нанимал нянек. Одну девушку сосед вспомнил, потому что видел, как Дмитрий учил ее водить машину.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы задержали Дмитрия по подозрению в убийстве двух девушек. Обе откликнулись на объявление о няне его ребенку.

На данный момент пропавшими без вести числятся еще две девушки. Правоохранительные органы предпринимают все усилия для установления их местонахождения.

Уголовные дела в отношении обвиняемого возбуждены по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.

