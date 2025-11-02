После ночной атаки дронов на Туапсе повреждены два иностранных судна

В результате атаки беспилотников киевского режима на порт Туапсе в Краснодарском крае ночью 2 ноября были повреждены два иностранных судна. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что пострадавших среди членов экипажей иностранных кораблей нет. Отмечается, что это были гражданские корабли. В настоящее время все очаги возгорания в порту Туапсе потушены.

Сообщалось, что дроны ВСУ ночью атаковали Туапсе. В результате падения подбитых украинских беспилотников были зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры, произошло возгорание. Кроме этого были повреждены танкер и нефтеналивной терминал.

Также в оперштабе заявили, что в поселке Сосновый Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Никто из жителей не пострадал. Помимо этого отмечалось, что было повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала.